Serie A, sabato con due sole partite: occhio al Napoli. Il programma completo

Serie A, sabato con due sole partite: occhio al Napoli. Il programma completoMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:11News
di Niccolò Crespi

Questo il il programma completo della 24esima giornata, che vedrà Milan e Como riposare vista l'impossibilità di giocare il match a San Siro proprio visto l'utilizzo dell'impianto per la cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi:

VENERDÌ 6/02
Verona-Pisa 0-0

SABATO 7/02
Genoa-Napoli h. 18:00 DAZN
Fiorentina-Torino h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 8/02
Bologna - Parma h. 12:30 DAZN
Lecce - Udinese h. 15:00 DAZN 
Sassuolo - Inter h. 18:00 DAZN/SKY
Juventus - Lazio h. 20:45 DAZN

LUNEDI 9/02
Atalanta - Cremonese h. 18:30 DAZN 
Roma - Cagliari h. 20:45 DAZN/SKY