Sabato di riposo per il Milan: domani la ripresa degli allenamenti a Milanello
Mercoledì mattina, post Bologna, i rossoneri hanno svolto un lavoro di scarico a Milanello. Allegri ha poi concesso ai suoi ragazzi ben tre giorni liberi, lasciando così i giocatori la possibilità di staccare per poi riprendere gli allenamenti domenica pomeriggio in vista della terza trasferta consecutiva, questa volta a Pisa.
Nel weekend il Milan non giocherà in campionato a causa del rinvio della sfida di San Siro contro il Como, con l'impianto meneghino impegnato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I rossoneri, come detto, torneranno poi in campo venerdì 13 febbraio contro il Pisa.
La partita che salta questo weekend, Milan-Como, verrà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20:45.
