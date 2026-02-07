La protesta di CR7 unisce i tifosi di Al-Nassr e Al-Ittihad

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Cristiano Ronaldo ha ricevuto il sostegno di tutti i tifosi durante la partita Al-Nassr-Al-Ittihad della Saudi Pro League, giocata ieri sera. Gruppi di sostenitori di entrambe le squadre sugli spalti hanno esposto striscioni con la scritta "7 Ronaldo" al settimo minuto per mostrare il loro sostegno alla stella portoghese. Ronaldo ha infatti nuovamente boicottato la partita del suo club per protesta dopo il trasferimento di Karim Benzema all'Al-Hilal, capolista del campionato. Una scelta dell'attaccante di non difendere i suoi colori che andrà avanti fino a nuovo avviso. L'Al-Nassr ha sconfitto l'Al-Ittihad 2-0. (ANSA).