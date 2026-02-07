Rabiot totale: corsa, potenza, gol. Il miglior acquisto degli ultimi 3 anni?

Si può dire che Adrien Rabiot sia stato l’acquisto migliore fatto dal Milan, almeno negli ultimi 3 anni? Si, non è così fantasiosa come frase. Il francese ha letteralmente svoltato il centrocampo e destino dei rossoneri, trascinando, quasi fisicamente, il Milan verso il secondo attuale posto in classifica. Non solo lui, ovviamente. Anche il rendimento di Modric e le parate di Maignan, unite ai preziosi gol di Pulisic e Leao stanno portando a Massimiliano Allegri punti e sorrisi.

RABIOT, UN INVESTIMENTO CHE VALE ORO

Arrivato a Milano per meno di dieci milioni di euro, il “Duca” Si è rivelato l’uomo in più di Allegri e di questa squadra. Attualmente vanta 4 gol e 4 assist. Un bottino prezioso visto il rendimento in campo del francese, sempre a segno nelle gare in trasferta dei rossoneri.