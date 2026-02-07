Un palo a testa, ma lo 0-0 tra Verona e Pisa non serve a nessuno: restano entrambe ultime

di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Uno 0-0 che non serve a nessuno. Verona e Pisa pareggiano al Bentegodi nello scontro tra ultime della classe. Palo su punizione di Orban nel primo tempo e di Moreo di testa nella ripresa. (ANSA).