Un palo a testa, ma lo 0-0 tra Verona e Pisa non serve a nessuno: restano entrambe ultime
(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Uno 0-0 che non serve a nessuno. Verona e Pisa pareggiano al Bentegodi nello scontro tra ultime della classe. Palo su punizione di Orban nel primo tempo e di Moreo di testa nella ripresa. (ANSA).
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
