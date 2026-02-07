Diddi elogia Athekame: "Vi spiego perchè a Bologna è passata inosservata la sua bella prestazione"

Luca Diddi, match analyst ed opinionista sportivo è intervenuto così sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Questo un estratto delle sue parole sulla prestazione di Zachary Athekame contro il Bologna:

"Il Milan in questa stagione è capace di cambiare dettame tattico a seconda dell'avversario, riesce ad adattarsi a seconda delle mosse tattiche e delle idee dell'altra squadra. Questa è una grande capacità di Allegri e il suo staff, si cerca sempre una strategia. Max prima capisce quali giocatori ha a disposizione, e poi studia come giocare. A Bologna è passata inosservata la grande prestazione di Athekame. Lo svizzero ha giocato in una zona di comfort, stando sulla sua linea di gioco e risultando concreto in chiave offensiva, ma senza sbavature difensive, mentre Saelemaekers è un giocatore diverso, più versatile. Ripeto, a Bologna c'è stata una lettura perfetta di Max Allegri tatticamente, merito suo e del suo staff. Il tecnico rossonero è un valore aggiunto".