Borghi torna su Bologna-Milan: "La formazione di Allegri ha vinto di mentalità ma anche di gioco"

Nel corso del primo episodio del nuovo podcast Sky Calcio Unplugged, il giornalista Stefano Borghi è tornato a parlare della netta vittoria del Milan a Bologna di martedì scorso:

"La cosa che mi ha impressionato di più dell'ultimo turno di Serie A è stata la vittoria del Milan. Cioè il Milan giocava a Bologna di martedì, con la pressione di sapere già i risultati degli altri che erano stati quasi tutti positivi per le sue concorrenti, visto che continuano a mettere come grande obiettivo il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions, il Milan è andato a Bologna e ha vinto 2 a 0. Oltre tutto, secondo me, anche per quelli che sono i discorsi che si sono originati attorno al modo di giocare del Milan, alla tendenza speculativa di Allegri, a Bologna il Milan ha vinto di mentalità ma anche di gioco".