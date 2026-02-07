Primavera, espulsioni e miracoli: il Milan cede in casa alla Lazio

Il Milan Primavera esce sconfitto dal confronto diretto contro la Lazio allo Sportitalia Village di Carate Brianza: i rossoneri perdono 0-1 con un gol preso in avvio e una gara in cui non sono mancate le occasioni. Due espulsioni per il Diavolo, la prima a metà primo tempo in compartecipazione con la Lazio, la seconda a un quarto d'ora dalla fine che ha lasciato in inferiorità la squadra di Renna.

LA CRONACA

Primo tempo stranissimo a Carate Brianza: i rossoneri dopo un buon approccio vanno sotto al 4° minuto alla prima ripartenza subita. Bouyer aveva in un primo momento salvato ma sulla ribattuta, in qualche modo, Serra ha trovato la rete del vantaggio. Fino al 34° minuto il Diavolo mette, di fatto, le tende nella metà campo biancoceleste e soprattutto con Lontani crea un paio di pericoli, anche se non clamorosi. A dieci dalla fine della frazione, l'evento che cambia la gara: doppio rosso, uno per Lontani e l'altro per il laziale Farcomeni che sono venuti allo scontro. Questo episodio spegne un po' il ritmo della gara che arriva al duplice fischio senza squilli. Intervallo occasione per rischiarirsi le idee per Renna e i suoi.

La formazione di Renna entra bene nella ripresa e viene fermata solamente dal palo e da due miracoli di Pannozzo su Colombo e Perera. Poi ingenuità di Colombo che si fa espellere a poco più di un quarto d'ora dalla fine, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Nonostante questo il Diavolo getta il cuore oltre l'ostacolo e va vicino al pareggio con Tartaglia e Pandolfi. Partita nervosa che lascia la squadra rossonera a bocca asciutta ma con buone indicazioni sul carattere.