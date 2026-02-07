Baresi tedoforo a San Siro: "I momenti più emozionanti della mia vita sportiva"

vedi letture

Una delle grandi sorprese della bellissima Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina, che si è tenuta a San Siro, è stata senza dubbio l'ingresso della torcia olimpica nello stadio nelle mani di Franco Baresi e Beppe Bergomi, due grandi capitani della storia di Milan e Inter, che hanno fatto da padroni di casa. In particolare è stato bello rivedere lo storico numero 6 milanista che da un anno a questa parte combatte con una malattia.

Le parole di Franco Baresi sull'emozione di portare la torcia, rilasciate a Repubblica: "Sono stati i momenti più emozionanti della mia vita sportiva: mai provata una sensazione del genere. Hai quella torcia tra le dita e sai che contiene la storia dello sport, e un po’ anche quella della civiltà umana. Un simbolo fortissimo. È stato pazzesco, mi tremavano le gambe e forse anche la mano. Lo stadio Meazza è stato la mia casa per vent’anni, e a casa ci sentiamo tutti al sicuro, stiamo tutti meglio. Mi ha emozionato entrare nello stadio, portare il fuoco lì dentro, proprio io. La torcia, cioè i valori immortali dello sport: la pace, il rispetto delle regole e dell’avversario, l’amore, la correttezza"