Primavera, la classifica dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio
Sconfitta interna per il Milan Primavera che cade al cospetto della Lazio con il risultato di 0-1. Una partita che frena la rincorsa dei rossoneri al sesto posto, che vorrebbe dire playoff: la formazione biancoceleste fa un passo in avanti importante in tal senso e stacca proprio i rossoneri di tre punti. Di seguito si riporta la classifica aggiornata del campionato di Primavera 1 dopo la gara tra Milan e Lazio.
PRIMAVERA 1, CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 41
Parma 40
Fiorentina 39
Inter 37
Cesena 37
Lecce 36
Verona 36
Monza 34
Lazio 34
Genoa 34
Bologna 33
Juventus 32
Milan 31
Napoli 31
Atalanta 30
Sassuolo 28
Torino 22
Cagliari 22
Frosinone 19
Cremonese 13
