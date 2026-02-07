Leao fa fatica da prima punta? I numeri dicono tutt'altro
MilanNews.it
Spesso nel corso di questa stagione si è puntato il dito contro Rafael Leao criticandone le prestazioni da prima punta. Ancora oggi molti non sono convinti che il portoghese possa fungere da boa nell'attacco rossonero, ma i numeri gli danno ragione, sia a lui che a Massimiliano Allegri che continua ad insistere sul fatto che il suo numero 10 possa svolgere quel ruolo.
Da quando è stato schierato prima punta, infatti, Leao ha notevolmente migliorato la sua media di contributo al gol, attestatasi ad almeno un gol o un assist ogni 118 minuti.
Pubblicità
News
Le più lette
2 De Sciglio: "Al Milan finì un ciclo e le cose non andavano bene. Ebbi un infortunio che mi tolse serenità e continuità"
3 Pisa, Hiljemark: "Col Milan per vincere. Servirà un certo tipo di lavoro tattico: cambieremo le metodologie"
Primo Piano
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com