Leao fa fatica da prima punta? I numeri dicono tutt'altro

Spesso nel corso di questa stagione si è puntato il dito contro Rafael Leao criticandone le prestazioni da prima punta. Ancora oggi molti non sono convinti che il portoghese possa fungere da boa nell'attacco rossonero, ma i numeri gli danno ragione, sia a lui che a Massimiliano Allegri che continua ad insistere sul fatto che il suo numero 10 possa svolgere quel ruolo.

Da quando è stato schierato prima punta, infatti, Leao ha notevolmente migliorato la sua media di contributo al gol, attestatasi ad almeno un gol o un assist ogni 118 minuti.