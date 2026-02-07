Verso Pisa-Milan: la coppia d'attacco più accreditata è quello composta da Nkunku e Leao

vedi letture

Nel corso di questa settimana (e poco meno) di lavoro Massimiliano Allegri cercherà di recuperare Christian Pulisic, alle prese con una borsite piuttosto gestibile che comunque non gli permette di essere al 100%. La squadra domani tornerà a lavorare in vista della trasferta di Pisa, con l'americano che comunque ha lavorato da solo in questi giorni proprio per rientrare tra i disponibili.

L'idea, dunque, è quella di schierare proprio Pulisic al fianco di Leao, ma ad oggi la coppia d'attacco più accreditata per la partita della Cetilar Arena è quella composta dal portoghese e Nkunku, che sta vivendo un momento di forma molto importante considerati i 5 gol segnati nell'ultimo mese.