Arabia Saudita, via Mancini. Investiti un miliardo di dollari in giocatori per il campionato locale senza risultati

(ANSA) - RIAD, 25 OTT - Esonerato Roberto Mancini, la federcalcio dell'Arabia Saudita sta trattando con Hervé Renard per il ritorno del tecnico francese sulla panchina della nazionale biancoverde. Lo ha fatto sapere all'Afp una fonte vicina alla federazione. "La notizia sarà annunciata nei prossimi giorni dopo aver concluso le procedure contrattuali in modo definitivo e ufficiale", ha detto la fonte. Renard ha guidato i sauditi a una vittoria shock contro i campioni in carica dell'Argentina ai Mondiali del 2022, ma poi ha lasciato l'incarico nel marzo dello scorso anno per occuparsi della nazionale femminile francese. Si è dimesso da questo incarico ad agosto, dopo l'eliminazione nei quarti di finale della Francia nel torneo dell'Olimpiade di Parigi, a opera del Brasile.

Quanto a Mancini, era subentrato proprio a Renard come ct saudita, ma ieri è stato indotto a lasciare, dopo 14 mesi, a causa degli scarsi risultati ottenuti. La sconfitta in casa contro il Giappone e il pareggio con i rivali del Golfo, il Bahrein, nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 gli sono costati il posto. Costruire una nazionale forte è una priorità per i sauditi, che l'anno scorso hanno investito più di un miliardo di dollari in giocatori per il campionato locale e sono gli unici candidati per organizzare i Mondiali del 2034. (ANSA).