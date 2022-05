Arsenal, Arteta rinnova: sarà l'allenatore fino al 2025

MilanNews.it

Mikel Arteta ha rinnovato il suo contratto con l'Arsenal fino al 2025. Lo rende noto il club londinese con un comunicato ufficiale. Arteta, 40 anni, è alla guida dei Gunners dal 20 dicembre 2019 e ha già conquistato una FA Cup e una Community Shield nel 2020. Attualmente l’Arsenal si trova al quarto posto in Premier League e sta lottando con il Tottenham per un posto Champions in vista della prossima stagione.