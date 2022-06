Asensio: "Tre opzioni per il futuro, nessun contatto col Real per il rinnovo"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale spagnola, l'attaccante del Real Madrid Marco Asensio non ha sciolto le riserve sul suo futuro: "Rinnovo o addio? Ho anche la possibilità di restare fino al 2023 senza rinnovare. Per ora non ho parlato col Real Madrid del mio futuro, ho ancora un anno di contratto. Il mio obiettivo è trovare continuità nei prossimi anni, questo è importante per me. Al Real l'ho avuta, ma non voglio che si tratti solo di qualche mese", le dichiarazioni dell'obiettivo del Milan in scadenza fra un anno coi blancos.