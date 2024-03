Assente contro la Fiorentina, Simon Kjaer lavora per rientrare in gruppo in vista del Lecce

vedi letture

Il Milan prosegue con una vittoria contro la Fiorentina il proprio positivo percorso in Serie A. Per Stefano Pioli, quasi tutti i giocatori recuperati in vista dell'ultimo tour de force stagionale tra impegni in Europa League, derby contro l'Inter e partite trappola in Serie A.

Non è stato convocato per la sfida di Firenze e sta lavorando per tornare a disposizione per il match casalingo contro il Lecce, Simon Kjaer. Queste le parole di Stefano Pioli in merito alla sua attuale condizione:

Pioli alla vigilia di Fiorentina-Milan: "Dei giocatori tornati dalle rispettive Nazionali, c'è chi è rimasto a casa ha recuperato un po' di energia, lavorando bene. Kjaer non è ancora a disposizione, è tornato dalla Danimarca con un affaticamento muscolare e per precauzione non verrà convocato".