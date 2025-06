Al Mondiale per Club ciò che non è successo in Coppa Italia: le decisioni al VAR saranno spiegate in campo

Mancano solo due giorni al via del Mondiale per Club ideato dalla FIFA. Una manifestazione che rappresenterà anche un banco di prova per una serie di novità arbitrali, presentate ieri dal presidente della Commissione arbitrale della Fifa, l'ex arbitro italiano Pierluigi Collina. Eccone alcune, spiegate da La Gazzetta dello Sport.

Videocamera indossata dall'arbitro

La più curiosa riguarda una piccola videocamera che sarà indossata dall'arbitro, integrata nel sistema centrale con immagini che arriveranno ai tifosi insieme ai replay e agli highlights. Questa body cam sarà posizionata al livello degli occhi dei direttori di gara. Non tutte le riprese saranno mostrate, però: "Le immagini saranno prima controllate e solo quelle non controverse saranno trasmesse", si legge.

Replay del VAR trasmessi sui maxischermi e spiegate

Un'altra importante novità, che doveva essere testata in finale di Coppa Italia, sarà che i replay visionati al VAR dal direttore di gara saranno trasmessi in diretta sui maxischermi degli stadi. Una volta presa la decisione, l'arbitro sarà chiamato a spiegare in mondovisione la propria scelta ai tifosi presenti.

Il fuorigioco semiautomatico

Ci sarà poi una nuova versione del Saot, il fuorigioco semiautomatico. Collina ha spiegato: "Il sistema manderà una notifica audio istantanea all’assistente in caso di posizione irregolare in modo che questi possa alzare subito la bandierina". Si parla qui dei casi evidenti, mentre per il resto rimane la giurisdizione del VAR.

Gli 8 secondi per il portiere: altrimenti sarà calcio d'angolo

Come era circolato nelle scorse settimane, attenzione ai portieri: nel caso trattengano il pallone per più di 8 secondi (anziché i 6 di prima) sarà calcio d'angolo. E' vero che aumentano i secondi, ma al contempo gli arbitri saranno più inflessibili nel contare i secondi da quando il portiere si impossesserà della sfera: "Una volta che il portiere blocca il pallone l’arbitro comincerà a contare a mente, e arrivato a -5 secondi alzerà il braccio e di fronte a tutti farà il countdown con le dita", spiega il quotidiano.