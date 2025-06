Non c'è riuscito con Milan Futuro, potrebbe farcela con la Prima Squadra: Abate è tra i nomi per la panchina del Bari

vedi letture

Alessandro Nesta non sarà il nuovo allenatore del Bari. Dopo il complicato esordio in Serie A, l’ex difensore ha scelto di non affrettare ulteriori decisioni che potrebbero compromettere la sua carriera e ha rifiutato l’offerta presentata lunedì a Roma dal presidente Luigi De Laurentiis. Il progetto biancorosso, basato su una rosa giovane con alcuni innesti in prestito, non ha convinto l’allenatore nonostante la proposta di un contratto biennale. Nesta, che resta sotto osservazione anche all’estero, potrebbe dunque orientarsi verso un’esperienza fuori dall’Italia.

Il Bari, che ha ancora a libro paga Moreno Longo, si trova ora costretto a virare su altre opzioni per la panchina. Il primo nome sulla lista è quello di Ignazio Abate, reduce da una buona stagione alla guida della Ternana e legato da un passato comune al Milan proprio con Nesta, con cui ha condiviso tre stagioni da compagno di squadra. Abate, emergente nel panorama degli allenatori, potrebbe incarnare il profilo giovane e ambizioso che la dirigenza barese cerca. Il Bari affronterà il Milan ad agosto nei 32esimi di Coppa Italia.

Tra le alternative valutate restano in corsa anche profili più esperti come Rolando Maran, ex tecnico del Brescia, e Fabio Caserta, che nell’ultima stagione ha allenato il Catanzaro. La scelta definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con il club intenzionato a definire il nuovo corso tecnico in vista della preparazione estiva.