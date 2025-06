Pulisic: "Non vedo l’ora di conoscere Allegri e lo staff, penso che sia la scelta giusta”

Christian Pulisic ha scelto di non partecipare alla Gold Cup con gli USA quest'estate per riposarsi in modo adeguato e arrivare nel modo giusto alla stagione che porterà al Mondiale 2026, che si giocherà proprio negli Stati Uniti. Il numero 11 del Milan è stato intervistato da CBS Sports Golazo America e ha parlato di questo argomento e non solo.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni tradotte da MilanNews.it.

Al Milan troverai un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che ha già allenato la Juventus. Qualche tuo compagno di nazionale ti ha parlato di lui?

“Ne ho parlato recentemente con Weston (McKennie, ndr) e mi ha detto solo cose positive. Mi ha detto che è una persona divertente, che ama scherzare, uno sanguigno… Gli ho detto: “Come tutti gli italiani, no?” (ride, ndr). Non vedo l’ora di conoscere lui e lo staff, penso che sia la scelta giusta”.

L'INTERVISTA AL CANALE DELLA SERIE A

Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista al canale YouTube della Lega Serie A. Lo statunitense parla della sua rinascita calcistica a Milano ma non solo, toccando anche tanti temi personali.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Com'è il tuo rapporto con i tifosi del Milan?

“È difficile per i tifosi conoscere davvero i giocatori. Nessuno conoscerà davvero il mio carattere fuori dal campo ma sai, la mia intenzione è che loro vedano cosa do in campo e come gioco con il cuore ogni volta che scendo in campo e do il massimo e combatto per i loro colori. Spero che la gente lo capisca perché questo club mi ha dato tutto e gliene sono estremamente grato. Voglio solo essere ricordato come qualcuno che ha dato il 100% ogni singola volta che è sceso in campo”.

Che consiglio dai ai giovani?

“Esci dalla tua zona di comfort se vuoi davvero salire di livello. Devi fare cose che tante persone non sono disposte a fare. Se vuoi davvero arrivare in alto devi lavorare più duramente degli altri”.