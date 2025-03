Assist di Chukwueze nella vittoria della Nigeria contro il Rwanda

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Prima partita della sosta per la Nigeria di Samuel Chukwueze. Le Super Eagles avevano bisogno di punti nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 e hanno portato a casa la vittoria in trasferta sul campo del Rwanda. Successo per 2-0 grazie a una doppietta dell'ex Napoli Victor Osimhen. Nel secondo gol, arrivato sul finire della prima frazione di gioco, l'assist decisivo proprio di Chukwueze che è partito titolare ed è uscito poco prima del 70°. Il prossimo impegno della Nigeria sarà martedì 25 marzo alle 17 contro lo Zimbabwe.