Assist super di Maignan: Leao lo celebra dalla panchina aggiunta con un post durante Milan-Frosinone

Immediatamente dopo l'assist di Maignan a Pulisic per il secondo gol del Milan contro il Frosinone, Rafael Leao ha postato una Storia su Instagram direttamente dalla panchina aggiunta di San Siro, pubblicando il video dell'esultanza dei rossoneri in campo e scrivendo, con il tag del portiere francese, "Abbiamo un centrocampista in più".

Il record

Mike Maignan ha fornito almeno un assist in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A. Il francese è l'estremo difensore che vanta più passaggi vincenti nella competizione da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05). Lo riporta Opta.