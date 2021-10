Assogna: "Giroud ha una rabbia repressa da tirar fuori. Senza Diaz il Milan deve appoggiarsi su di lui"

Intervenuto a Sky Sport, Paolo Assogna ha parlato così di Oliver Giroud: "Giroud potrà essere uno dei fattori importanti di questa Serie A. Ha un’energia repressa che deve tirare fuori: è stato superato da Benzema all'Europeo, al Chelsea non ne parliamo neanche. Poi senza Brahim il Milan deve avere un giocatore su cui appoggiarsi e la presenza di Giroud sarà determinante, anche in base a quanto ha fatto vedere Pioli in questo inizio di stagione”.