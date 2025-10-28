ATA-MIL (1-1): intervallo. Brutto primo tempo rossonero, male Gimenez e Leao

Atalanta-Milan 1-1, fine primo tempo. Era iniziata nel migliore dei modi la serata di Bergamo per il Milan che dopo 4 minuti si è portato in vantaggio contro l'Atalanta grazie alla prima rete in rossonero di Samuele Ricci, con un tiro da fuori area sugli sviluppi di corner deviato anche da Ederson. Da quel momento sale la pressione della squadra di casa e i rossoneri si abbassano troppo, complici anche Santiago Gimenez e Rafael Leao che non riescono praticamente mai a tenere il pallone e dunque a mantenere alta la squadra o a condurre una ripartenza.

Dopo due o tre occasioni, al 34° minuto arriva il gol del pareggio di Lookman che sfrutta una difesa passiva del Diavolo, e in particolare di Saelmaekers, e fulmina Maignan. Prima rete stagionale per il nigeriano. Un primo tempo brutto da parte dei rossoneri che possono salvare solamente il gol in avvio e probabilmente anche il non averne presi due. Servirà cambio di ritmo, di atteggiamento e forse anche di uomini per provare a vincere questa partita complicata.