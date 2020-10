Atalanta, Caldara scade nel 2021: il centrale può tornare al Milan

Casi Spinosi - Inutile usare il plurale, perché ce n’è solamente uno. È quello di Mattia Caldara, tornato a Bergamo dopo un anno e mezzo da girovago. Sembra avesse ritrovato la via giusta per crescere, anche se qualche sbavatura - rispetto al difensore sempre puntuale visto all’inizio con i nerazzurri - è stata di troppo. L’infortunio al tendine rotuleo lo lascerà fuori per un bel periodo di tempo, a Bergamo dovranno fare due conti e capire: tenerlo riscattando 15 milioni di euro oppure lasciarlo andare (magari per poi tirare sul prezzo?). I discorsi sono ancora abbastanza prematuri, sia in un senso che nell’altro