Atalanta, e se fosse rivoluzione? Anche Malinovskyi potrebbe essere ceduto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, potrebbe esserci una rivoluzione in casa Atalanta dopo una stagione molto complicata. Piccoli e Lammers rientreranno a Zingonia e potrebbero tornare utili, ma l'impressione è che il Primavera Moustapha Cisse potrà ritagliarsi il proprio spazio in prima squadra. Sono invece in vendita Malinovskyi, Miranchuk, Pessina e Pasalic, perché non hanno avuto la crescita che ci si attendeva. In tutto ciò, nemmeno Gasperini ha la certezza di rimanere. Anche se un anno storto non può bastare a oscurare un lustro eccezionale.