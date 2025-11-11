Atalanta, ecco il sostituto di Juric: Palladino nuovo tecnico

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 11 NOV - Raffaele Palladino è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta. Sostituisce l'esonerato Ivan Juric e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori", si legge nel comunicato sul sito nerazzurro. (ANSA).