Ricci su Leao: "Mi sta piacendo molto, si mette a disposizione di tutti i compagni"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan che è tornato ad essere convocato in Nazionale, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole su Luka Modric e su Rafael Leao riportate da tuttomercatoweb.com:

Cosa dà giocare con Modric?

"Luka è il giocatore più forte che ho incontrato in carriera. Al di là della qualità, mi ha colpito la sua umiltà, l'importanza che dà a ogni compagno e la disponibilità che dà. A quarant'anni non penso siano cose scontate, e credo siano gli aspetti da rubargli".

Cosa lo rende speciale?

"Tante cose. La tecnica risalta, ma colpisce l'intelligenza, anche in fase di non possesso. Come ho detto prima, a quarant'anni non è scontato correre come tutti gli altri, se non di più".

II Milan ha il giocatore più dominante del campionato, come Leao. Sa di esserlo e voi ci credete?

"Si, Rafa non sa nemmeno lui quanto è forte. Mi sta piacendo molto, si mette a disposizione di tutti i compagni: magari in passato ha fatto fatica su quest'aspetto, adesso penso sia concentrato al 100% sul Milan e sul fare bene".