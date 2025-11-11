Ricci: "Con Allegri sta andando molto bene, sta creando qualcosa di importante"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan che è tornato ad essere convocato in Nazionale, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole su Max Allegri e sul suo ruolo in campo riportate da tuttomercatoweb.com:

Come sta andando con Allegri?

"Ci capiamo bene, abbiamo anche lo stesso senso dell'umorismo. Sta andando molto bene, è un grande allenatore e non lo devo dire io: sta creando qualcosa di importante, il Milan arrivava da un anno complicato e adesso penso che stiamo facendo molto bene. Abbiamo avuto anche momenti di difficoltà e abbiamo perso un po' troppi punti, però la mano del mister si vede".

Regista o mezzala?

"Bella domanda... Penso di poter fare entrambi i ruoli, in base a cosa viene chiesto. Oggi tanti giocano con le mezzali di inserimento, ma anche di costruzione. Posso fare entrambi i ruoli".

