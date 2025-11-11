MN - Ripresa a Milanello, prosegue il programma di recupero di Rabiot e Gimenez

MN - Ripresa a Milanello, prosegue il programma di recupero di Rabiot e GimenezMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:40News
di Manuel Del Vecchio

Apprende la redazione di MilanNews.it che Gimenez e Rabiot, alla ripresa degli allenamenti a Milanello, hanno proseguito normalmente nel loro programma di recupero. Ad oggi è difficile pensare ad un loro utilizzo nell’amichevole di venerdì mattina contro la Virtus Entella: i due stanno tenendo fede alla tabella di marcia per un recupero in vista del derby.

Lavoro di gestione anche per Tomori che non è ancora al 100% dopo il problema al ginocchio delle ultime settimane. Domani è previsto un allenamento mattutino con una sessione in palestra per la squadra

di Antonio Vitiello.