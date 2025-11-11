La Spagna non convoca Yamal. Bufera in vista? Ecco cos'è successo

vedi letture

Nuova bufera in vista per Lamine Yamal: lo ha comunicato la Nazionale spagnola dopo che il calciatore del Barcellona si è sottoposto a un trattamento non autorizzato per curare la pubalgia. Il comunicato della RFEF recita: "I Servizi Medici della RFEF desiderano esprimere la propria sorpresa e il proprio malessere dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno dell’inizio del ritiro ufficiale con la nazionale, che il giocatore Lamine Yamal era stato sottoposto a un procedimento invasivo di radiofrequenza per il trattamento dei suoi problemi al pube quella stessa mattina.

Tale procedura è stata eseguita senza alcuna comunicazione preventiva al corpo medico della Nazionale, venendo a conoscenza dei dettagli soltanto tramite un rapporto ricevuto alle 22:40 della sera precedente, in cui si indicava la raccomandazione medica di riposo per 7-10 giorni. In tale contesto, e dando priorità in ogni momento alla salute, alla sicurezza e al benessere del giocatore, la Real Federación Española de Fútbol ha deciso di liberare l’atleta dalla presente convocazione. Confidiamo che possa evolvere favorevolmente e gli auguriamo una pronta e completa guarigione".