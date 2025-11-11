La Spagna non convoca Yamal. Bufera in vista? Ecco cos'è successo
Nuova bufera in vista per Lamine Yamal: lo ha comunicato la Nazionale spagnola dopo che il calciatore del Barcellona si è sottoposto a un trattamento non autorizzato per curare la pubalgia. Il comunicato della RFEF recita: "I Servizi Medici della RFEF desiderano esprimere la propria sorpresa e il proprio malessere dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno dell’inizio del ritiro ufficiale con la nazionale, che il giocatore Lamine Yamal era stato sottoposto a un procedimento invasivo di radiofrequenza per il trattamento dei suoi problemi al pube quella stessa mattina.
Tale procedura è stata eseguita senza alcuna comunicazione preventiva al corpo medico della Nazionale, venendo a conoscenza dei dettagli soltanto tramite un rapporto ricevuto alle 22:40 della sera precedente, in cui si indicava la raccomandazione medica di riposo per 7-10 giorni. In tale contesto, e dando priorità in ogni momento alla salute, alla sicurezza e al benessere del giocatore, la Real Federación Española de Fútbol ha deciso di liberare l’atleta dalla presente convocazione. Confidiamo che possa evolvere favorevolmente e gli auguriamo una pronta e completa guarigione".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan