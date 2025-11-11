Bartesaghi, Camarda e Zeroli con l'Italia U21: i loro impegni
La sosta per le Nazionali è ormai cominciata e, come accade ogni pausa, il centro sportivo di Milanello si è svuotato: sono infatti ben 12 i calciatori rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali. Nonostante questo, a causa di infortuni o di situazioni legate a un recupero completo della condizione, ci sono diversi calciatori che non sono partiti per raggiungere i paesi di origine e sono rimasti a Milanello da Allegri. Vediamo qui gli impegni di alcuni dei calciatori con le loro Nazionali.
Davide Bartesaghi (Italia Under 21) - Presenti anche i rossoneri in prestito Francesco Camarda e Kevin Zeroli
Polonia-Italia, venerdì 14 novembre ore 16.00, Stettino - Qualificazioni Europeo U21 2027
Montenegro-Italia, martedì 18 novembre ore 18.15, Nikšić - Qualificazioni Europeo U21 2027
