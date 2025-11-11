Fiorentina, Rocco Commisso parla chiaro e non mette il club in vendita
(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - "La Fiorentina non è in vendita e non è stata messa in vendita". Così il presidente Rocco Commisso attraverso una nota ufficiale. "Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della società - afferma il patron viola - Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, squadra, club, città e tifosi".
"Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare dal direttore generale Alessandro Ferrari fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro club". La Fiorentina è attualmente ultima in classifica con appena 5 punti e 0 vittorie e ha appena sostituito in panchina l'esonerato Stefano Pioli con Paolo Vanoli. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan