Fiorentina, Rocco Commisso parla chiaro e non mette il club in vendita

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - "La Fiorentina non è in vendita e non è stata messa in vendita". Così il presidente Rocco Commisso attraverso una nota ufficiale. "Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della società - afferma il patron viola - Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, squadra, club, città e tifosi".

"Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare dal direttore generale Alessandro Ferrari fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro club". La Fiorentina è attualmente ultima in classifica con appena 5 punti e 0 vittorie e ha appena sostituito in panchina l'esonerato Stefano Pioli con Paolo Vanoli. (ANSA).