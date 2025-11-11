Messi visita il nuovo Camp Nou: "Magari un giorno potessi tornare..."
Lionel Messi ha visitato di nascosto il nuovo Camp Nou. L'argentino si è presentato vicino allo stadio ed è entrato sul manto erboso. Messi, poi , ha affidato al suo profilo Instagram un pensiero romantico dopo aver visitato lo stadio ristrutturato del Barcellona.
Queste le sue parole: “Ieri sera sono tornato in un posto che mi manca con l’anima. Un posto dove sono stato immensamente felice, dove voi mi avete fatto sentire mille volte la persona più felice del mondo. Magari un giorno potessi tornare, e non solo per salutarti come giocatore, come non ho mai potuto fare…”
