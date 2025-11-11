Ricci: "Importante aver riconquistato la Nazionale. Gattuso? Impatto positivo, ci siamo sentiti anche quando non sono stato convocato"

vedi letture

Samuele Ricci, centrocampista del Milan che è tornato ad essere convocato in Nazionale, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole sull'Italia riportate da tuttomercatoweb.com: "Sono stati mesi di crescita, comunque sono passato da un club dove giocavo sempre e trovavo tanto spazio, fino ad arrivare in Nazionale, a un club dove c'è giustamente una concorrenza molto più elevata e in cui ho trovato meno spazio. Fortunatamente in queste ultime partite sono riuscito a dare continuità e trovare minuti, riconquistando la Nazionale. È molto importante per me".

L'impatto con Gattuso?

"Molto positivo, anche in questi mesi nei quali non sono stato convocato ho avuto modo di sentirlo: non è una cosa scontata, significa che dà importanza anche a chi è rimasto a casa. A Coverciano ho avuto poco modo di interagire, però sono arrivato solo ieri".

Hai sentito Spalletti?

"Resterà sempre l'allenatore che mi ha lanciato in Nazionale, sarò sempre legato a lui. Gli auguro il meglio per quello che farà alla Juventus, avevamo un rapporto bellissimo ma penso valga anche con gli altri esponenti del gruppo".

L'etichetta di giocatore in grado di fare tutto la devi portare avanti.

"Sì, bisogna dare continuità al lavoro che viene fatto, soprattutto nel club. In Nazionale c'è poco tempo, hai due giorni di allenamento e poi magari la partita. La Nazionale penso che passi dal club, solo lì si può lavorare sugli aspetti principali e sulle lacune".

Sfortunati a pescare la Norvegia o vittime di noi stessi?

"La Norvegia penso sia una grande squadra e l'abbiamo visto. Magari abbiamo avuto una giornata no nel momento sbagliato e purtroppo siamo usciti sconfitti. Però ora bisogna pensare alle due gare che abbiamo, con grande serenità: indossiamo la maglia della Nazionale e dobbiamo dare importanza a queste due partite".

