Rigore di Ndiaye su Saelemaekers in Parma-Milan, Rocchi: "Voglio fare i complimenti alle due squadre perchè..."

E' uscito questo pomeriggio un nuovo episodio di "Open VAR", programma su DAZN in cui vengono analizzati alcuni episodi arbitrali dell'ultima giornata di Serie A (l'11^). Tra questi c'è anche il rigore concesso al Milan sabato sera contro il Parma: l'arbitro Marco Di Bello, dopo avr fischiato un fallo di Ndiaye su Saelemaekers in area, è stato richiamato dal VAR (Maggioni e Marini) per rivedere le immagini e dopo averlo fatto ha confermato il penalty a favore del Diavolo (clicca QUI per leggere il dialogo tra arbitro e VAR).

Presente negli stadi di DAZN, è presente il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, il quale ha commentato così l'episodio: "La decisione è corretta, Di Bello ha fatto un'ottima chiamata. Il fatto che lui sia bravo anche al VAR permette una revisione delle immagini con una tranquillità che generalmente altri arbitri potrebbero non avere. Detto ciò, voglio fare tre considerazioni:

1. E' un rigore chiaro e l'OFR è chiaramente eccessiva.

2. L'ho già detto più volte: in ogni caso, anche se in questa situazione l'OFR non doveva esserci e il rigore doveva essere confermato velocemente, preferisco un'OFR in più che una in meno. L'arbitro della partita è Di Bello e la decisione finale deve spettare a Di Bello. Non voglio che si pensi che è il VAR a decidere e non l'arbitro. Il VAR sono due assistenti a supporto dell'arbitro che deve prendere la decisione finale. Quando la decisione è chiara come in questo caso deve rimanere quella che è, dunque rigore.

3. Voglio fare i complimenti alla due squadre perchè Di Bello fa una revisione in un clima serenissimo, è da solo al monitor senza nessuno che gli mette pressione.

Se devo fare un appunto ai due varisti è che il 'frame by frame' non è la strada giusta. In questo caso l'arbitro è stato bravo a mantenere la sua decisione".