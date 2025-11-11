MN - Sala (DAZN): "Milan più solido grazie ad Allegri. Impressionato dalla tempistica..."

vedi letture

Il collega Federico Sala di DAZN è intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it per parlare del Milan dopo un inizio di stagione che vede la formazione di Massimiliano Allegri essere momentaneamente al secondo posto in classifica. Ecco le sue parole:

Che impressione ti ha fatto il Milan in queste prime 11 giornate?

"È una squadra molto più solida, più consistente, ed era inevitabile sulla carta con un allenatore come Allegri. Poi tra il dire e il fare ci passa sempre di mezzo proverbialmente il mare. A me è una squadra che mi ha impressionato nella tempistica con cui è riuscita a fare questo, perché poi il calcio ce l'ha insegnato tante volte c'è sempre bisogno di tanto tempo, ma Allegri è riuscito a farlo nel giro di 2-3 giornate, perché fatta eccezione per la sconfitta contro la Cremonese che ci aveva lasciati perplessi un po' tutti, perché forse ci si aspettava un po' troppo da quella giornata, poi è sembrata subito una squadra molto solida. Ha fatto un po' di fatica a Lecce, ma dopo quella giornata è una squadra che mi dà l'impressione di fare fatica a tirargli in porta. I 35 minuti con la Roma sono un'eccezione, ma il Milan è una squadra che nei momenti di difficoltà l'anno scorso si sarebbe sgretolata, quest'anno invece prende la partita in mano e la va a vincere".

Chi è il giocatore più migliorato sotto la gestione Allegri?

"Pavlovic, ma lo stesso Gabbia è trasformato, il serbo l'anno scorso sembrava quasi un problema per il Milan, un giocatore che all'interno di quel sistema di gioco era distratto, perdeva la marcatura, non riusciva a rientrare in tempo con tanti giocatori sopra palla. Quest'anno ha la capacità di essere sul pezzo, feroce in fase difensiva e di andare a chiudere l'azione per un giocatore con quella stazza. E penso che con Allegri abbia fatto un salto di qualità pazzesco".

