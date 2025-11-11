Turkyilmaz su Jashari: "Farà fatica a trovare spazio, il prossimo anno potrebbe essere la sua stagione"
Kubilay Turkyilmaz, ex giocatore svizzero, ha parlato così a tuttomercatoweb.com di Ardon Jashari e di Zachary Athekame: "Secondo me Jashari non vale 40 milioni, non ha dimostrato nulla. Non è la cifra giusta e non va bene per il ragazzo arrivare con questa cifra addosso. È sicuramente un giocatore interessante che può fare molto bene, ma oggi sicuramente non vale quei soldi. lo credo che quest'anno farà fatica a trovare spazio, per il resto vediamo quanto tiene Modric. In quel caso sarebbe utile per dargli respiro. Il prossimo anno potrebbe essere la sua stagione.
Athekame? Per me i 10 milioni sono la cifra giusta e dico che farà molto bene. C'è sempre il periodo di adattamento da considerare. E l'impatto che ha San Siro, che non è propriamente come andare a fare la spesa al supermercato".
