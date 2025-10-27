Atalanta: in avanti tocca a De Ketelaere e Lookman

(ANSA) - BERGAMO, 27 OTT - Sead Kolasinac non gioca una partita dall'Atalanta dal primo tempo di Bologna, il 13 aprile scorso, quando ha rimediato un grave infortunio al ginocchio. Il suo rientro non è previsto a brevissimo termine, essendo solo alla seconda settimana di allenamento in gruppo, dopo tre settimane in Primavera e un altro paio in Under 23.

Ma il nome del difensore bosniaco può comparire a sorpresa, benché non ritenuto ancora pronto per giocare, dalla lista dei convocati che l'allenatore Ivan Juric diramerà entro l'ora di pranzo del martedì, a poche ore della partita serale col Milan. Il tecnico croato opterà probabilmente per la marcatura a uomo di Pasalic su Modric. Il jolly croato dei nerazzurri dovrebbe sistemarsi alle spalle di due attaccanti per pressare il portatore di palla. De Roon torna in mediana con Ederson e ciascuno marcherà le mezzali del 3-5-2 di Allegri. Esclusa la presenza di Scamacca dall'inizio, dietro ci sarà Kossounou su Leao e in avanti, senza una prima punta, toccherebbe a De Ketelaere e Lookman con Krstovic in panchina. (ANSA).