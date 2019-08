Atalanta, Laxalt primo nome per la fascia sinistra ma bisogna trovare la formula giusta con il Milan

L'Atalanta è alla ricerca di un esterno sinistro e il preferito sembra essere Diego Laxalt, terzino in uscita dal Milan, anche se bisogna trovare la formula giusta con i rossoneri: come spiega Tuttosport, infatti, il club di via Aldo Rossi vorrebbe monetizzare dalla cessione dell'uruguayano, mentre l’Atalanta vorrebbe prenderlo in prestito.