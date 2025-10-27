Atalanta-Milan, arbitra Doveri: la designazione completa

di Manuel Del Vecchio

È stata designata la squadra arbitrale per Atalanta-Milan di domani sera, partita valida per la nona giornata di Serie A.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Vecchi-Moro
IV Uomo: Manganiello
VAR: Chiffi
AVAR: Dionisi

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN
Data: martedì 28 ottobre 2025
Ora: 20:45
Stadio: New Balance Arena di Bergamo
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it