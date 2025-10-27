Croazia, Modric convocato per le due partite di novembre

di Manuel Del Vecchio

Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha diramato la lista dei convocati per le partite di novembre contro Isole Faroe (14/11) e Montenegro (17/11). C’è il rossonero Luka Modric.

PORTIERI
Livakovic, Ivusic, Kotarski

DIFENSORI
Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo, Stanisic, Pongracic, Erlic, Vuskovic

CENTROCAMPISTI
Modric, Kovacic, Pasalis, Vlasic, Jakic, Sucic, Moro, Fruk

ATTACCANTI
Perisic, Kramaric, Budimir, Pasalic, Ivanovic, Matanovic