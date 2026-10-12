Il Presidente Kessie torna al gol: l'Atalanta batte il Venezia e inguaia Stroppa

L'Atalanta supera il Venezia 3-1: in gol anche Franck Kessie. La Dea giocherà con il Milan settimana prossima ma non ci sarà Elmas

Nel primo dei due posticipi del lunedì, che chiudono la sesta giornata di Serie A, l'Atalanta ha battuto senza troppi patemi il Venezia, sempre più ultimo. Risultato finale di 3-1 che si scrive tutto nella prima mezz'ora, in cui la formazione bergamasca archivia la gara: dopo 3 minuti torna al gol in Serie A il Presidente Franck Kessie, dopo 5 raddoppia Krstovic che poi alla mezz'ora trova la doppietta. A nulla serve il gol di Hainaut per il Venezia di Giovanni Stroppa, ormai inguaiato con zero punti dopo sei giornate. La Dea invece affronterà il Milan nella prossima giornata, dopo l'impegno di Conference League previsto per giovedì: lo farà senza Eljif Elmas, espulso nel finale.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO:

SABATO 10/10

ore 15, Genoa-Fiorentina 2-1

ore 18, Inter-Parma 3-0

ore 20.45, Napoli-Frosinone 3-0

DOMENICA 11/10

ore 12.30, Como-Roma 0-0

ore 15, Lazio-Monza 3-1

ore 15, Lecce-Bologna 1-3

ore 18, Sassuolo-Milan 1-1

ore 20.45, Cagliari-Juventus 1-1

LUNEDÌ 12/10

ore 18.30, Atalanta-Venezia 3-1

ore 20.45, Torino-Udinese