ATM-MIL (0-0). Quattro cambi per Pioli: dentro Ibra, Messias, Florenzi e Bakayoko

Primi quattro cambi, in una volta sola, per Stefano Pioli: escono Tonali, Kalulu e Krunic per Bakayoko, Florenzi e Messias (all'esordio in Champions League); fuori anche Giroud per un problema muscolare, al suo posto Ibrahimovic. Doppio cambio anche nell'Atletico al minuto 64: entrano Angel Correa e Renan Lodi per Lemar e Hermoso.