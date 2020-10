Attesa per il nuovo Dpcm: iniziata la riunione tra Governo ed enti locali

Ore di attesa per il nuovo Dpcm in materia di misure anti contagio da coronavirus. È infatti iniziata pochi minuti fa, nella sala verde di Palazzo Chigi, la riunione tra l’esecutivo e gli enti locali: presenti fisicamente, oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, anche i ministri Boccia (Affari regionali) e Speranza (Salute). In videoconferenza i rappresentati di Regioni, Province e Comuni.