Attesi 4000 svizzeri all'Olimpico. Seguiranno le condizioni degli altri cittadini dell'area Schengen

A sostenere la squadra di Petkovic contro l'Italia, stasera all'Olimpico, non ci saranno più di quattromila tifosi, tutti provenienti dalla Svizzera. Per raggiungere l’Italia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - potranno usufruire delle stesse condizioni degli altri cittadini dell’area Schengen, quindi con l’obbligo di presentare un test negativo al tampone effettuato nelle ultime 72 ore. Per lo stadio, però, questo spazio temporale si riduce alle 48 ore dallo svolgimento della partita tanto che l’ambasciata svizzera ha pubblicato un elenco di siti dov’è possibile effettuare il test (molecolare o rapido). Da questo discorso, però, è escluso chi ha viaggiato a Baku per la prima partita contro il Galles. In quel caso, essendo l’Azerbaigian fuori dall’area Schengen, è necessario l’isolamento di 10 giorni. Una condizione impossibile da rispettare. Non ci sarà un pregara particolare, ma sarà piacevole assistere a una mini cerimonia con un grande telone a tema Roma, con i colori e la grafica dell’Europeo, che verrà portato in campo dai volontari.