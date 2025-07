Ausilio conferma l'interesse nerazzurro per Leoni ma poi glissa

vedi letture

Nel corso dell'evento Gala Dinner Benefico "United", anche il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio si è presentato davanti ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui i colleghi di Tuttomercatoweb.com. Il dirigente nerazzurro ha fatto il punto sul mercato della squadra interista, parlando specialmente di Ademola Lookman ma citando anche Giovanni Leoni, centrale giovanissimo del Parma che fa gola a diversi top club italiani tra cui anche Milan e Juventus.

Ausilio ha dapprima confermato l'interesse e il gradimento del club per il giocatore ma poi ha glissato per quanto riguarda una trattativa: "Leoni è un giocatore che piace, ma come tutti i giocatori forti è difficile parlarne visto che appartiene a un altro club. Non sono convinto che la nostra difesa vada rinforzata, abbiamo sette giocatori e tutti di assoluto valore. Ci sono peraltro elementi giovani come Bisseck o Bastoni, che sembra stra-affermato e ha grande esperienza, ma ha solo 26 anni".