Australia, Geria: "Non volevo colpire volontariamente Pulisic. Spero stia bene"

Intervista da The Athletic, il difensore dell'Australia Jason Geria, coinvolto nell'azione che ha portato all'infortunio di Pulisic durante l'amichevole con gli USA, ha parlato proprio dell'episodio che ha coinvolto il rossonero:

"Non ho cercato di colpirlo volontariamente o altro. Ho sentito che si è infortunato, ma spero stia bene. Anche gli USA sono stati una squadra piuttosto fisica, ma ce lo aspettavamo. Non siamo una squadra che si lascia intimidire da questo tipo di gioco, è pur sempre una preparazione in vista per i Mondiali".

