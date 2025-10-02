Aver battuto il Napoli significa tante cose. La prima è che il Milan è tornato ad essere squadra

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello si è così espresso sull'inizio di stagione del Milan: "Il Milan è rinato grazie a Massimiliano Allegri. L’impatto avuto dal tecnico livornese è stato enorme all’interno dello spogliatoio, sia dal punto di vista della mentalità che dell’organizzazione di gioco. Max è una garanzia per la serie A e lo sta dimostrando con i fatti. Nonostante il Milan abbia subito l’ennesima rivoluzione in estate, con tanti cambiamenti, il tecnico toscano è riuscito a trasmettere subito le sue idee. Aiutato da giocatori come Rabiot e Modric a centrocampo, ma anche da ragazzi seri come Gabbia, Pulisic e Maignan, il Milan si è ritrovato ad un mese dalla fine del mercato ad essere primo in classifica.

Aver battuto il Napoli significa tante cose. La prima è che il Milan è tornato ad essere una squadra. Non è un fattore da sottovalutare. Il gruppo nello sport è tutto. Essere una squadra che si sacrifica, che sa soffrire e lottare insieme, fa la differenza. Contro il Napoli i rossoneri hanno giocato 40 minuti con un uomo in meno, resistendo fino all’ultimo secondo. In passato la rimonta si sarebbe materializzata, stavolta no.

La testa c’è, lo spirito pure. Dal punto di vista atletico qualcuno deve ancora crescere, ma è l’organizzazione di gioco l’altro aspetto che fa la differenza. Allegri è stato bravo a capire che questa squadra potesse giocare con il 352, in modo da avere maggiore solidità in difesa. Si è adattato al materiale umano messo a disposizione dal club".