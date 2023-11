Bacconi: "Il Milan ha grossi problemi di equilibrio e non sa difendersi. Maignan sembra il fratello di quello delll'anno scorso, e Krunic..."

Adriano Bacconi ha parlato di Milan ai microfoni di Taconazo, trasmissione realizzata nel post partita della partita dei rossoneri contro il Borussia Dortmund persa 3-1 a San Siro. Ecco le sue parole: "Al di là degli infortuni, che non può essere un alibi, il Milan è una squadra che ha grandi problemi di equilibrio. Ha tanti giocatori giovani, tecnici, inesperti, non ben amalgamati soprattutto nella fase di non possesso. La squadra fa fatica a difendersi, non sa difendere bassa, non sa aggredire alta, si allunga spesso, lascia spazi. Si è vista la facilità che aveva il Dortmund nell'entrare dentro, nel trovare passaggi filtranti tra le linee rossonere, al di là dei giocatori".

C'è spazio anche per una riflessione sul rendimento dei singoli: "Secondo me due giocatori stanno mancando clamorosamente, e stanno giocando, non sono infortunati, spesso uno dei due anzi è in panchina per scelta tecnica: uno è il portiere, che sembra il fratello di quello dell'anno scorso, il secondo è Krunic: l'anno scorso era il giocatore chiave in mezzo, quest'anno non lo vediamo mai".