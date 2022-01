Baiocchini: "Il Milan non ha giocato bene ma non meritava di perdere contro lo Spezia"

Manuele Baiocchini è intervenuto a Sky Sport 24, commentando la partita persa dal Milan contro lo Spezia: “Il Milan non ha giocato bene, non ha giocato Brahim Diaz così come non ha giocato bene Ibrahimovic. Non era il solito Ibra ispirato sotto porta. Non ha giocato nemmeno Bakayoko, che in questo momento deve tirare fuori qualcosa in più perché deve sostituire Kessie e Bennacer. Da lui si aspetta qualche segnale in più. Il Milan non meritava di perdere ma se avesse pareggiato anche lo Spezia non avrebbe rubato nulla”.